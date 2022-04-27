С погибшим на Украине 19-летним танкистом простились в Свердловской области

Об этом сообщил Союз ветеранов локальных конфликтов. По их данным, молодой человек был танкистом Кантемировской девизии.
На похоронах присутствовали десятки людей. Среди них не только родные и близкие Егора, но и представители ЦВО, военкомата, администрации.
На срочную службу, по словам тети погибшего, Егор отправился в конце июня 2020 года. Ему понравилось и он решил остаться, подписав контракт.
По характеру, рассказывает тетя, он был весельчаком, душой компании и всех утешал. Все родственники переживали за него и ездили к нему.