С погибшим на Украине 19-летним танкистом простились в Свердловской области

С погибшим на Украине 19-летним танкистом простились в Свердловской области
С погибшим на Украине 19-летним танкистом простились в Свердловской области
Сегодня, 15:45ПроисшествияФото: Союз ветеранов локальных конфликтов
В селе Бруснятское Белоярского городского округа прошло прощание с танкистом Егором Старицыным. Ему было 19 лет. Молодой человек погиб в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщил Союз ветеранов локальных конфликтов. По их данным, молодой человек был танкистом Кантемировской девизии.

На похоронах присутствовали десятки людей. Среди них не только родные и близкие Егора, но и представители ЦВО, военкомата, администрации.

Фото:Союз ветеранов локальных конфликтов

На срочную службу, по словам тети погибшего, Егор отправился в конце июня 2020 года. Ему понравилось и он решил остаться, подписав контракт.

По характеру, рассказывает тетя, он был весельчаком, душой компании и всех утешал. Все родственники переживали за него и ездили к нему.

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Новости УрФООперация на Украине
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