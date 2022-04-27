С погибшим на Украине 19-летним танкистом простились в Свердловской области

В селе Бруснятское Белоярского городского округа прошло прощание с танкистом Егором Старицыным. Ему было 19 лет. Молодой человек погиб в ходе спецоперации на Украине.

Об этом сообщил Союз ветеранов локальных конфликтов. По их данным, молодой человек был танкистом Кантемировской девизии. На похоронах присутствовали десятки людей. Среди них не только родные и близкие Егора, но и представители ЦВО, военкомата, администрации. Фото: Союз ветеранов локальных конфликтов На срочную службу, по словам тети погибшего, Егор отправился в конце июня 2020 года. Ему понравилось и он решил остаться, подписав контракт. По характеру, рассказывает тетя, он был весельчаком, душой компании и всех утешал. Все родственники переживали за него и ездили к нему. Список погибших свердловчан в ходе спецоперации на Украине

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