Собаки загрызли насмерть 12-летнюю шахматистку на чемпионате РФ в Сочи

Во время чемпионата России по шахматам в Сочи бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю девочку. Она была участницей турнира.

В результате Федерация шахмат России решила остановить турнир. Сообщается, что причиной стала гибель Полины Куниковой 2009 года рождения. В сообщении сказано, что турнир не будет возобновлен, пока не завершится следствие и не будут расследованы все обстоятельства случившегося. По данным Рен-ТВ, причиной смерти девочки стали укусы собаки. Она была найдена на территории недостроенного дома. По предварительным данным, подросток хотела накормить бездомную собаку с щенками, что в результате привело к трагедии.

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