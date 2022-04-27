Собаки загрызли насмерть 12-летнюю шахматистку на чемпионате РФ в Сочи

Собаки загрызли насмерть 12-летнюю шахматистку на чемпионате РФ в Сочи
Собаки загрызли насмерть 12-летнюю шахматистку на чемпионате РФ в Сочи
Сегодня, 12:21ПроисшествияФото: 1MI
Во время чемпионата России по шахматам в Сочи бродячая собака насмерть загрызла 12-летнюю девочку. Она была участницей турнира.

В результате Федерация шахмат России решила остановить турнир. Сообщается, что причиной стала гибель Полины Куниковой 2009 года рождения.

В сообщении сказано, что турнир не будет возобновлен, пока не завершится следствие и не будут расследованы все обстоятельства случившегося.

По данным Рен-ТВ, причиной смерти девочки стали укусы собаки. Она была найдена на территории недостроенного дома. По предварительным данным, подросток хотела накормить бездомную собаку с щенками, что в результате привело к трагедии.

Материалы по теме:
смертьдетисобакаСочи
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы