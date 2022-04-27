Суд над Тагильской художницей за дискредитацию ВС РФ не состоится

Суд над Тагильской художницей за дискредитацию ВС РФ не состоится
Суд над Тагильской художницей за дискредитацию ВС РФ не состоится
Сегодня, 16:59ПроисшествияФото: 1МI
Художницу Алису Горшенину за дискредитацию ВС РФ судить не будут, так как нижнетагильский районный суд не принял протокол в отношении нее, отправив его на доработку. В указанный срок документ с исправлениями так и не поступил.

Ленинский суд Нижнего Тагила вернул протокол на доработку, потому что в документе были ошибки. В назначенный срок протокол в исправленном виде не поступил, и рассмотрения дела не будет, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.

В апреле Алиса Горшенина вышла на одиночный пикет в черной одежде. В руке она держала белую розы и ленты, на которых были надписи, выражавшие отрицательное отношение к событиям в Украине.

Эта акция была инициирована феминистским движением. Она также проводится и в других российских городах. За выход на пикет на нее составили протокол.

Напомним, протокол о дискредитации ВС РФ будет составлен на директора екатеринбургского издания «Вечерние ведомости».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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