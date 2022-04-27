Суд над Тагильской художницей за дискредитацию ВС РФ не состоится

Ленинский суд Нижнего Тагила вернул протокол на доработку, потому что в документе были ошибки. В назначенный срок протокол в исправленном виде не поступил, и рассмотрения дела не будет, рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
В апреле Алиса Горшенина вышла на одиночный пикет в черной одежде. В руке она держала белую розы и ленты, на которых были надписи, выражавшие отрицательное отношение к событиям в Украине.
Эта акция была инициирована феминистским движением. Она также проводится и в других российских городах. За выход на пикет на нее составили протокол.
Напомним, протокол о дискредитации ВС РФ будет составлен на директора екатеринбургского издания «Вечерние ведомости».