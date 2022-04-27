Ураган в Екатеринбурге разрушает постройки и валит деревья

Сегодня, 27 апреля, синоптики два раза предупреждали о грядущей непогоде. Сперва были спрогнозированы дождь и ветер до 18 метров в секунду, а потом стало известно, что 27 и 28 апреля ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер до 27 метров в секунду.