Ураган в Екатеринбурге разрушает постройки и валит деревья

Ураган в Екатеринбурге разрушает постройки и валит деревья
Ураган в Екатеринбурге разрушает постройки и валит деревья
Сегодня, 21:09ПроисшествияФото: Е1
Ливень, шторм и сильный ветер прошли в Екатеринбурге 27 апреля 2022 года.

Неподалеку от Алапаевска на курорте «Самоцвет» поднялся сильный ветер, который сломал дерево. Пострадавших нет.

В Академическом в результате ливня залило балкон одной из многоэтажек. Сильный дождь льет и на Уктусе. На ВИЗе шторм, но дождь еще не начался.

Около курорта «Самоцвет»
Фото:Е1

Сейчас ливень идет в южной части Екатеринбурга в Академическом.

Сегодня, 27 апреля, синоптики два раза предупреждали о грядущей непогоде. Сперва были спрогнозированы дождь и ветер до 18 метров в секунду, а потом стало известно, что 27 и 28 апреля ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер до 27 метров в секунду.

Сюжеты:
Новости УрФО
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