Ураган в Екатеринбурге разрушает постройки и валит деревья

Неподалеку от Алапаевска на курорте «Самоцвет» поднялся сильный ветер, который сломал дерево. Пострадавших нет.
В Академическом в результате ливня залило балкон одной из многоэтажек. Сильный дождь льет и на Уктусе. На ВИЗе шторм, но дождь еще не начался.
Сейчас ливень идет в южной части Екатеринбурга в Академическом.
Сегодня, 27 апреля, синоптики два раза предупреждали о грядущей непогоде. Сперва были спрогнозированы дождь и ветер до 18 метров в секунду, а потом стало известно, что 27 и 28 апреля ожидаются ливни, грозы и штормовой ветер до 27 метров в секунду.