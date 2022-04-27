«Валялась в грязи и орала»: пьяную девочку отправили в больницу жители Нижнего Тагила

Пьяную 12-летнюю девочку отправили в больницу жители Нижнего Тагила

Пьяная 12-летняя девочка валялась в грязи во дворе дома на Вые в Нижнем Тагиле. Очевидцы ее неадекватного состояния отправили школьницу на скорой помощи в больницу.

Во дворе одного из домов на Вые в Нижнем Тагиле вечером 24 апреля собралась толпа подростков. По словам очевидицы, они вели себя не совсем адекватно в течение часа: громко кричали, матерились, а также пытались привести в чувство подругу. Дети явно были пьяные. Одна девочка рыдала и кричала громче всех. Она валялась на земле в грязи и просила не сообщать родителям. Друзья пытались привести ее в чувство разными способами и поднять, но безрезультатно, рассказала подписчица редакции TagilCity.ru. По ее словам, глядя на это, на помощь подросткам вышли жильцы дома. Сначала они позвонили родителям, чтобы те забрали школьницу, но они оказались на работе. Тогда пришлось вызывать скорую помощь и госпитализировать девочку, так как она была в ужасном состоянии. Друзья сказали, что ей 12 лет. Интересно, где они только алкоголь берут? Кто им продает? Никогда в жизни не видела такой картины. Жутко! пояснила тагильчанка. Из больницы данные о девочке были переданы в полицию. Сообщение из больницы поступило в полицию. По данному факту в отделении № 16 МУ МВД России Нижнетагильское проводится проверка, выясняются обстоятельства, рассказали журналисту TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России Нижнетагильское. Напомним, 15-летний подросток из Лаи взял без спроса ключи от Daewoo Nexia и поехал кататься. Он не справился с управлением, влетел под лесовоз и погиб на месте аварии. 15-летний подросток взял у мамы машину и попал в смертельное ДТП у Нижнего Тагила 4 Фото Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

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