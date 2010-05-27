Стандартная схема мошенничества сработала трижды за сутки в г. Нижний Тагил

Так, на Тагилстрое рано утром 73-х летней пенсионерке позвонил неизвестный и сказал, что ее сын попал в ДТП. Чтобы избежать проблем, женщине предложили заплатить. 18 тысяч рублей якобы избавили бы ее сына от неприятностей. Пенсионерка не раздумывая, согласилась. За деньгами приехал молодой человек. О том, что ее обманули, женщина узнала от сына, которому перезвонила уже после передачи денег. Еще два таких же преступления совершены в поселке Уралец. Но там неизвестные звонили пожилым местным жительницам ночью. В одном случае пенсионерка лишилась 30-ти тысяч, у другой старушки выманили 12 тысяч рублей. По всем этим преступлениям возбуждены уголовные дела.