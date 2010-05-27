В г. Нижний Тагил 10-тилетняя девочка погибла в траншее

Котлован шириной 80 метров и глубиной в 3 метра вырыла одна из строительных компаний, чтобы заменить водопровод, рассказали нам в пресс-службе нижнетагильского УВД. Внезапно, край траншеи обрушился, одна девочка упала в яму, и её засыпало землёй. Как рассказал нам руководитель Тагилстроевского межрайонного следственного отдела Вадим Белкин, злополучная траншея была огорожена только лентой, и то не по всему периметру. Котлован, расположенный рядом с деткой площадкой, именно с её стороны не был ничем обозначен. Между тем, подобные объекты должны огораживаться заборами, отмечаться знаками, видными даже ночью, радом выставляются стенды с данными производителя работ, отметил Вадим Белкин. По его словам, была ли халатность в действиях строителей, сейчас выясняется. Проверка продлится 10 суток, после чего будет ставиться вопрос о возбуждении уголовного дела. Скорее всего, его возбудят по статье 109-ой – причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 2-х лет.