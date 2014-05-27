В Нижнем Тагиле на территории аглофабрики пожар и взрывы (ФОТО)
27 мая 2014, 22:20Происшествия
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Примерно час назад в Нижнем Тагиле пользователи TagilCity.ru стали свидетелями того, как в сторону Лебяжки выехали две пожарные машины.
По словам наблюдателей, что-то горело на Лебяжинском аглоцехе, более того, раздавались и взрывы. В настоящее время там сильный пожар, который пытаются потушить. Пользователь, обратившийся в редакцию, предполагает, что это горит шифер.
Подробности произошедшего будут известны позже. На месте работает специализированная техника и дежурят спасательные службы.
Фотографии предоставил пользователь Владимир:
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