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Внимание! На Серовском тракте обрыв трассы. «Машины едут по встречке» (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Внимание! На Серовском тракте обрыв трассы. «Машины едут по встречке» (ФОТО, ВИДЕО)

27 мая 2014, 19:10Происшествия
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