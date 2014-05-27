Внимание! На Серовском тракте обрыв трассы. «Машины едут по встречке» (ФОТО, ВИДЕО)

По словам автолюбителя, 10 минут не доезжая до Невьянска, обрушился асфальт, появился обрыв трассы. В итоге водители вынуждены разворачиваться, выезжать на параллельную встречную полосу и ехать уже по ней. Ужас в том, что асфальт начал рушиться буквально под колесами машин. Благо, дорогу уже перекрыли.