Внимание! На Серовском тракте обрыв трассы. «Машины едут по встречке» (ФОТО, ВИДЕО)
27 мая 2014, 19:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как только что рассказал TagilCity.ru пользователь Виталий, на 46-м километре Серовского тракта (в сторону Тагила перед Таватуем) серьезно нарушено дорожное полотно.
По словам автолюбителя, 10 минут не доезжая до Невьянска, обрушился асфальт, появился обрыв трассы. В итоге водители вынуждены разворачиваться, выезжать на параллельную встречную полосу и ехать уже по ней. Ужас в том, что асфальт начал рушиться буквально под колесами машин. Благо, дорогу уже перекрыли.
К 19:00 разрушения распространились на 4 метра по всей ширине дороги, говорит Виталий.
Обращаемся ко всем участникам движения на данном отрезке: будьте предельно внимательны!
Фотографии с портала novoinform.ru
Видеозаписи из группы «Типичный Тагильчанин»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей