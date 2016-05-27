Мошенники в юбках: в Екатеринбурге арестована банда, подозреваемая в жилищных махинациях
7 дам в возрасте от 23 до 43 лет лишали людей жилья в городах региона.
В столице области полиция пресекла деятельность «черных риелторов». Примечательно, что в состав преступной группировки входят исключительно представительницы слабого пола. Эти 7 гражданок подозреваются в серии мошенничеств по купле-продаже недвижимости. Добавим, что две женщины имеют судимость за аналогичные преступления.
По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативники провели 10 обысков квартир и мест работы задержанных. Более того, были изъяты документы и предметы, имеющие ценность в расследовании дела.
По данным следствия, в августе прошлого года мошенницы лишили жилья двух первоуральцев. Через несколько месяцев из-за действий риэлторов житель Екатеринбурга потерял квартиру на улице Куйбышева. А в январе уже этого года банда в юбках незаконным способом приобрела частный дом в поселке Билимбай.
Ущерб, нанесенный злоумышленницами, оценивается в 2,5 миллиона рублей.
Трех женщин полицейские арестовали, еще трое подписали обязательства о явке, а одна мошенница находится под подпиской о невыезде. Все подозреваемые могут провести в тюрьме 10 лет.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru