Мошенники в юбках: в Екатеринбурге арестована банда, подозреваемая в жилищных махинациях

В столице области полиция пресекла деятельность «черных риелторов». Примечательно, что в состав преступной группировки входят исключительно представительницы слабого пола. Эти 7 гражданок подозреваются в серии мошенничеств по купле-продаже недвижимости. Добавим, что две женщины имеют судимость за аналогичные преступления.

По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, оперативники провели 10 обысков квартир и мест работы задержанных. Более того, были изъяты документы и предметы, имеющие ценность в расследовании дела.

По данным следствия, в августе прошлого года мошенницы лишили жилья двух первоуральцев. Через несколько месяцев из-за действий риэлторов житель Екатеринбурга потерял квартиру на улице Куйбышева. А в январе уже этого года банда в юбках незаконным способом приобрела частный дом в поселке Билимбай.

Ущерб, нанесенный злоумышленницами, оценивается в 2,5 миллиона рублей.

Трех женщин полицейские арестовали, еще трое подписали обязательства о явке, а одна мошенница находится под подпиской о невыезде. Все подозреваемые могут провести в тюрьме 10 лет.