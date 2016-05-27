Школьник из Первоуральска находится в коме после падения с велосипеда

Стало известно, что 11-летний школьник из города Первоуральск уже сутки не приходит в сознание. В больнице, куда его доставили, врачи сообщают, что у мальчика ушиб мозга, а также сломана лобная кость.

Выяснилось, что вчера, 26 мая, школьник ездил на велосипеде около городского Дворца культуры. В один момент он не смог справиться с управлением двухколесного транспорта, въехал в бордюр и упал головой об асфальт. Доктора пока не делают никаких прогнозов: состояние ребенка оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь.

Полицейские проводят проверку по данному происшествию: они опрашивают очевидцев инцидента, родителей мальчика, изучают дорожные условия и исследуют велосипед на предмет неисправности.

Полицейские напоминают родителям, что в летнее время нужно быть особенно бдительными и всегда быть в курсе, где находится ваш ребенок. В целях предотвращения подобных несчастных случаев, в Нижнем Тагиле все лето будут проводиться профилактические рейды.

В День победы в поселке Усть-Утка юноша на мотоцикле не справился с управлением и разбился насмерть, въехав в памятник.