Школьник из Первоуральска находится в коме после падения с велосипеда
Полицейские проводят проверку.
Стало известно, что 11-летний школьник из города Первоуральск уже сутки не приходит в сознание. В больнице, куда его доставили, врачи сообщают, что у мальчика ушиб мозга, а также сломана лобная кость.
Выяснилось, что вчера, 26 мая, школьник ездил на велосипеде около городского Дворца культуры. В один момент он не смог справиться с управлением двухколесного транспорта, въехал в бордюр и упал головой об асфальт. Доктора пока не делают никаких прогнозов: состояние ребенка оценивается как тяжелое, медики борются за его жизнь.
Полицейские проводят проверку по данному происшествию: они опрашивают очевидцев инцидента, родителей мальчика, изучают дорожные условия и исследуют велосипед на предмет неисправности.
Полицейские напоминают родителям, что в летнее время нужно быть особенно бдительными и всегда быть в курсе, где находится ваш ребенок. В целях предотвращения подобных несчастных случаев, в Нижнем Тагиле все лето будут проводиться профилактические рейды.
В День победы в поселке Усть-Утка юноша на мотоцикле не справился с управлением и разбился насмерть, въехав в памятник.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru