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Школьник из Первоуральска находится в коме после падения с велосипеда
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школьник из Первоуральска находится в коме после падения с велосипеда

27 мая 2016, 16:30ПроисшествияТимофей Данилов
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