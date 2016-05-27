Старушку из Серова прокуратура уличила в экстремизме

В квартире пенсионерки, которая оказалась основательницей серовской общины Свидетели Иеговы, была найдена литература экстремистского содержания. Более 50-ти брошюр, журналов и книг пожилая женщина раздавала всем непричастным, а также использовала их во время своих проповедей.

Суд конфисковал запрещенную литературу и оштрафовал главу серовского филиала Свидетели Иеговы за хранение экстремистских материалов. А самой религиозной общине прокуроры объявили предупреждение о том, что недопустимо заниматься экстремисткой деятельности. Кстати, Свидетели Иеговы попытались оспорить данное решение в суде, но тот отказал в удовлетворении их требований.

Напомним, в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении таксиста-нелегала. Уроженец Таджикистана включал аудиозаписи о шахидах в салоне авто и предлагал послушать их клиентке.