В Екатеринбурге в потоке машин полностью сгорела иномарка (ФОТО)

Накануне в середине дня на улице Куйбышева автомобиль Audi внезапно охватило пламя. По словам очевидцев, иномарка загорелась прямо во время движения – сначала из машины донеслось несколько хлопков, а потом начался пожар.

Из-за сильного огня и плотного дыма на проезжей части образовалась пробка из автомобилей и трамваев.

Очевидцы, дожидаясь прибытия огнеборцев, попытались сбить пламя огнетушителями. Но это не помогло – иномарка выгорела дотла за несколько минут. Полностью потушили огонь пожарные.

Точная причина пожара неизвестна, но владелица сгоревшего Audi сообщила, что у машины ранее были проблемы с проводкой.