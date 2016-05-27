В Екатеринбурге в потоке машин полностью сгорела иномарка (ФОТО)
Горящий автомобиль парализовал движение транспорта.
Накануне в середине дня на улице Куйбышева автомобиль Audi внезапно охватило пламя. По словам очевидцев, иномарка загорелась прямо во время движения – сначала из машины донеслось несколько хлопков, а потом начался пожар.
Из-за сильного огня и плотного дыма на проезжей части образовалась пробка из автомобилей и трамваев.
Очевидцы, дожидаясь прибытия огнеборцев, попытались сбить пламя огнетушителями. Но это не помогло – иномарка выгорела дотла за несколько минут. Полностью потушили огонь пожарные.
Точная причина пожара неизвестна, но владелица сгоревшего Audi сообщила, что у машины ранее были проблемы с проводкой.
ФОТО: Е1.RU
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru