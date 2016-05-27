В Нижнем Тагиле горели баня и квартира, а в Горноуральском округе тушили очередной лесной пожар

Вчера около 19:00 под селом Балакино был обнаружен лесной пожар. Площадь возгорания составила примерно полгектара. Спустя два часа огнеборцам удалось локализовать пожар, но полностью он еще не потушен. На месте происшествия действовали 5 человек и 1 единица техники Уральской базы авиаохраны лесов, 1 человек и 1 единица техники из лесничества, а также 5 арендаторов.

В этот же вечер, в 19:40, поступило сообщение о том, что в коллективном саду «Восход» у одного из садоводов загорелась баня. Пламя перешло на постройки соседнего участка. Общая площадь пожара – 12 квадратных метров. Предполагается, что причина возгорания - неправильная эксплуатация печи в бане.

Почти в полночь загорелась квартира в пятиэтажке по улице Чайковского. Есть версия, что пожар начался по вине хозяина жилища, который курил в квартире, будучи пьяным. Огонь удалось потушить менее, чем за 15 минут.