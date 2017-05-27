40 000 рублей штрафа за преступление своих детей заплатят родители подростков из Ревды
27 мая 2017, 15:15Происшествия
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В Ревде оштрафованы родители, чьи дети совершили кражу имущества из квартиры.
Как установило следствие, двое школьников 9 и 11 классов из Ревды вступили в преступный сговор и совершили кражу имущества из квартиры. Было возбуждено уголовное дело.
В дальнейшем следствие установило похитителей. Суд вынес обвинительный приговор двум подросткам 16 и 17 лет, обвиняемым в преступлении.
Сумма причиненного ущерба составила 14 000 рублей. Родители в ходе следствия материальный ущерб возместили.
А также им придется заплатить штраф за преступление своих детей - по 15 000 и 25 000 рублей соответственно, сообщает ИА NordNews.
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