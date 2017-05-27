Екатеринбуржец погиб в результате падения с двадцатого этажа высотного дома
27 мая 2017, 11:35Происшествия
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В уральской столице с многоэтажного дома упал мужчина. В результате полученных при падении травм человек сразу же погиб.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 26 мая в жилом комплексе «Маяковский парк» Екатеринбурге произошло ЧП: с 20-го этажа высотки упал мужчина.
Очевидцы рассказывают, что при падении он что-то кричал. Погибший приземлился на газон и от полученных травм сразу же скончался.
Следственный комитет начал проверку случившегося. Известно, что мужчина был одет в деловой костюм и ботинки, сообщает Е1.RU.
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