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Подросток из Асбеста получил топором по голове в день последнего звонка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Подросток из Асбеста получил топором по голове в день последнего звонка

27 мая 2017, 12:15Происшествия
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