15 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге
27 мая, 10:35Происшествия
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На улице Мурзинская в Екатеринбурге загорелся жилой дом. Из горящего здания эвакуировали 15 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
26 мая, в субботу, на втором этаже пятиэтажного дома по улице Мурзинского произошёл пожар.
На место были отправлены 10 спасателей и 4 единицы техники, огонь был потушен в течение 3 минут.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», при пожаре пострадало лишь домашнее имущество.
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