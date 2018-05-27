15 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки в Екатеринбурге

26 мая, в субботу, на втором этаже пятиэтажного дома по улице Мурзинского произошёл пожар.

На место были отправлены 10 спасателей и 4 единицы техники, огонь был потушен в течение 3 минут.

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», при пожаре пострадало лишь домашнее имущество.