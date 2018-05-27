30 ударов ножом: житель Екатеринбурга зарезал свою подругу и поджег квартиру (ФОТО)

Как рассказали подруги погибшей девушки, в тот день она пришла в гости к своему парню. Кроме нее в квартире были еще двое приятелей подозреваемого, которые ушли раньше.

По невыясненным пока причинам, парень набросился на подругу с ножом и нанес ей три десятка ножевых ударов. После этого он поджег свою квартиру и ушел. Кроме подозреваемого в квартире проживают его мать и сестра, которых на тот момент не было дома.

На место возгорания прибыли пожарные. Им пришлось эвакуировать из многоэтажки 30 человек. После того, как огонь потушили, был обнаружен труп девушки.

По словам сестры подозреваемого, ее брата уже задержали и отправили в СИЗО. Однако представители Следственного комитета комментировать инцидент отказались. По их словам, вся информация будет предоставлена 28 мая, сообщает «Наша газета».

Фото: ВКонтакте