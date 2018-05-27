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30 ударов ножом: житель Екатеринбурга зарезал свою подругу и поджег квартиру (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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30 ударов ножом: житель Екатеринбурга зарезал свою подругу и поджег квартиру (ФОТО)

27 мая, 13:00Происшествия
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