Частный жилой дом загорелся в посёлке Висим (ФОТО)
В одном из жилых домов посёлка Висим произошёл пожар. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров, пострадавших нет.
26 мая в 12:52 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в посёлке Висим по улице Ключевская.
Для тушения прибыли 2 единицы техники и 4 человека личного состава.
Увидела, как у соседей из-под крыши идет сильный дым, и сразу поняла, что дом горит. Вызвала пожарных, машины приехали очень быстро. Пожар потушили примерно через час рассказала жительница посёлка, живущая по соседству со сгоревшим домом.
К 15:30 возгорание было полностью ликвидировано, спасатели приступили к разбору сгоревших конструкций. Дом сгорел полностью, вместе с надворными постройками, пострадавших нет.
По информации соседей, в доме проживала семейная пара, супруги приезжали только на выходные. Предположительно, пожар мог начаться с чердака, куда выходила печная труба.
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