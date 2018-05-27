Женщина-водитель перепутала педали и сбила мать с ребенком в Ревде
27 мая, 09:30Происшествия
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В Ревде женщина с 10-летним стажем управления автомобилем сбила 7-летнюю девочку и её маму. Причиной аварии стало то, что водитель перепутала педали газа и тормоза.
25 мая автомобиль «Hyundai Getz» сбил 7-летнюю девочку и её маму в момент, когда они переходили перекрёсток. За рулём машины находилась 36-летняя женщина. В результате ДТП пострадала девочка, её доставили в больницу Ревды.
Виновница аварии утверждает, что перепутала педали газа и тормоза, так как только недавно пересела на машину с автоматической коробкой передач. Стаж женщины-водителя составляет 10 лет, сообщает «Наша газета».
26 мая иномарка в Нижнем Тагиле не пропустила пассажирский автобус, протаранила его, а после оба транспортных средства вылетели на территорию автозаправки.
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