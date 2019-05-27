Екатеринбуржца за смертельное ДТП приговорили к двум годам колонии

По версии следствия, 23 ноября 2018 года молодой человек перевозил в автомобиле марки Nissan Cefiro трех пассажиров. В темное время суток водитель не справился с управлением и допустил занос, от чего автомобиль вылетел с проезжей части, наехал на бетонный блок и перевернулся.