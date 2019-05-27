Екатеринбуржца за смертельное ДТП приговорили к двум годам колонии
Сегодня, 20:39ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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18-летний екатеринбуржец без водительского удостоверения устроил ДТП, вследствие чего погибла пассажирка. Ревдинский горсуд приговорил молодого человека к двум годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, 23 ноября 2018 года молодой человек перевозил в автомобиле марки Nissan Cefiro трех пассажиров. В темное время суток водитель не справился с управлением и допустил занос, от чего автомобиль вылетел с проезжей части, наехал на бетонный блок и перевернулся.
В результате ДТП пассажирка, которая находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнями безопасности, скончалась.
В отношении екатеринбуржца возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд назначил наказание в виде двух лет колонии-поселения.
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