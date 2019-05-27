Мэр из Хакасии напал на журналиста и обвинил его в провокации

Журналисты канала «Россия 24» брали у Зайцева интервью на тему восстановления жилья местных жителей, пострадавших четыре года назад от природных пожаров. Сообщалось, что люди вынуждены жить в разваливающихся домах. Чиновник начал разговаривать на повышенных тонах, а после очередного вопроса журналиста, который касался полигона ТБО, набросился на представителя СМИ. Повалил его на пол и начал применять физическую силу. Инцидент на видео записал оператор телеканала. После происшествия СК Хакасии организовал проверку. Также была начата внутренняя проверка партии «Единая Россия».

Видео Видео: Россия 24

Накануне Зайцев решил прокомментировать ситуацию, сообщив, что произошедшее является провокацией.

Это спланированная провокация. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня, цитирует Зайцева РИА Новости.