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#домахорошо
Мэр из Хакасии напал на журналиста и обвинил его в провокации
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэр из Хакасии напал на журналиста и обвинил его в провокации

Сегодня, 12:41ПроисшествияФото: Скриншот видео Россия 24
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