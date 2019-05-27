Мэр из Хакасии напал на журналиста и обвинил его в провокации
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев обвинил в провокации журналиста канала «Россия 24», пишет Ура.ру. Чиновник избил журналиста во время интервью.
Журналисты канала «Россия 24» брали у Зайцева интервью на тему восстановления жилья местных жителей, пострадавших четыре года назад от природных пожаров. Сообщалось, что люди вынуждены жить в разваливающихся домах. Чиновник начал разговаривать на повышенных тонах, а после очередного вопроса журналиста, который касался полигона ТБО, набросился на представителя СМИ. Повалил его на пол и начал применять физическую силу. Инцидент на видео записал оператор телеканала. После происшествия СК Хакасии организовал проверку. Также была начата внутренняя проверка партии «Единая Россия».
Накануне Зайцев решил прокомментировать ситуацию, сообщив, что произошедшее является провокацией.
Это спланированная провокация. Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня, цитирует Зайцева РИА Новости.
Также чиновник отметил, что журналисты обвинили его в коррупции и воровстве. Он пытался проводить их из кабинета, однако представители СМИ начали сопротивляться, что и привело к конфликту.