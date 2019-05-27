Тагильчанин получил 19 лет за двойное убийство в Первоуральске
Сегодня, 20:54ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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48-летний житель Нижнего Тагила приговорен к 19 годам колонии за двойное убийство в Первоуральске, сообщает пресс-служба СУ СК по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2018 году тагильчанин гостил у приятельницы в Первоуральске. Во время застолья осужденный пырнул ножом гражданского мужа подруги, а когда она начала кричать, убил и ее.
Полицию вызвали услышавшие крики соседи. Суд приговорил ранее судимого тагильчанина к 19 годам колонии особого режима.
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