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#домахорошо
Тагильчанка перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Тагильчанка перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

Сегодня, 18:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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