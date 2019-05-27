Тагильчанка перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей
Телефонные мошенники обманным путем похитили у жительницы Нижнего Тагила 150 тысяч рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
Потерпевшей поступил звонок с кодом Москвы. По словам женщины, мужчина с деловым голосом представился сотрудником службы безопасности финансовой организации и обратился к ней по имени и отчеству.
Злоумышленник убедил женщину, что мошенники пытались списать деньги с ее счета, и предложил поставить на банковский счет двойную защиту. Женщина согласилась и продиктовала номер карты, затем мужчина попросил назвать код из смс.
Женщина не поверила злоумышленнику, однако он сказал, что она может позвонить в банк и удостовериться в правдивости информации. После этого сомнения пострадавшей развеялись.
Через некоторое время женщина увидела, что с ее счета на карту поступили деньги, а мошенник попросил ее не беспокоиться, так как защита сработала, а деньги снова вернуться на счет. Таким образом, тагильчанка лишилась 150 тысяч рублей.
Женщина сказала полицейским, что во время разговора у нее не возникли сомнения: мошенник выражался профессиональными терминами и называл ее личные данные.
Полиция Нижнего Тагила призывает жителей города: если вы все же получили звонок от представителей финансовых организаций, либо службы безопасности банка, и если вас просят назвать конфиденциальные данные вашей карты, трехзначный код, либо просят производить какие-либо операции в терминале оплаты, для перевода на вашу карту денежных средств, не верьте таким звонкам.