Тагильчанка перевела телефонным мошенникам 150 тысяч рублей

Потерпевшей поступил звонок с кодом Москвы. По словам женщины, мужчина с деловым голосом представился сотрудником службы безопасности финансовой организации и обратился к ней по имени и отчеству.

Злоумышленник убедил женщину, что мошенники пытались списать деньги с ее счета, и предложил поставить на банковский счет двойную защиту. Женщина согласилась и продиктовала номер карты, затем мужчина попросил назвать код из смс.

Женщина не поверила злоумышленнику, однако он сказал, что она может позвонить в банк и удостовериться в правдивости информации. После этого сомнения пострадавшей развеялись.

Через некоторое время женщина увидела, что с ее счета на карту поступили деньги, а мошенник попросил ее не беспокоиться, так как защита сработала, а деньги снова вернуться на счет. Таким образом, тагильчанка лишилась 150 тысяч рублей.

Женщина сказала полицейским, что во время разговора у нее не возникли сомнения: мошенник выражался профессиональными терминами и называл ее личные данные.