В Челябинске уволили начальника управления дорожного хозяйства
Сегодня, 12:45ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Начальник управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Алексей Шабалин был отстранён от работы после требования врио губернатора области Алексея Текслера, передаёт «Коммерсант». Об этом им сообщил мэр Челябинска Владимир Елистратов.
«Я в любом случае должен побеседовать с губернатором, определиться о дальнейшей судьбе. Есть о чем говорить. В текущем режиме он отстранен от работы»рассказывает Владимир Елистратов
Об отстранении Шабалина от работы врио губернатора потребовал 24 мая. Он остался недоволен организацией дорожных работ в городе, после посещения одной из строительных площадок.
На данный момент обязанности начальника управления дорожного хозяйства исполняет заместитель Шабалина Ирина Степанова.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей