В Екатеринбурге с могил криминальных лидеров исчезли памятники
Сегодня, 16:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге памятники с могил лидеров организованного преступного сообщества «Уралмаш» забрали на реконструкцию, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Памятники Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову реконструируют по просьбе семей.
Могилы бывших лидеров «Уралмаша» являются самыми знаменитыми на Северном кладбище города, так как на месте захоронения находятся бронзовые бюсты погибших.
Организованное преступное сообщество «Уралмаш» считалось самым могущественным в Екатеринбурге в конце 90-х — начале 2000-х годов.
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