В Екатеринбурге с могил криминальных лидеров исчезли памятники

Памятники Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову реконструируют по просьбе семей.

Могилы бывших лидеров «Уралмаша» являются самыми знаменитыми на Северном кладбище города, так как на месте захоронения находятся бронзовые бюсты погибших.