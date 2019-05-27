В Екатеринбурге три человека пострадали в лобовом столкновении автомобилей
Сегодня, 08:00ПроисшествияФото: Е1.ru
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В столице Урала при лобовом столкновении автомобилей на мосту пострадали три человека, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, столкнулись Toyota Avensis, которая двигалась в сторону Березовского, и SKODA Octavia, ехавшая во встречном направлении. ДТП произошло на мосту над дублером Сибирского тракта. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. Трое человек госпитализированы. Точную картину происшествия устанавливает ГИБДД.
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В минувшие выходные в Екатеринбурге под колеса автомобиля попал 8-летний мальчик. По предварительной информации, ребенок нарушил ПДД.
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