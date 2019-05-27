В ракету-носитель «Союз» ударила молния
Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: фотогалерея Олега Коненко / Роскосмос
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Сегодня утром ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк. Разряд попал в ракету примерно на 14 секунде полёта, но не навредил, передаёт «ТАСС»
Начальник космодрома генерал-майор Николая Нестечук отметил, что вся техника отработала штатно, молния никак не повлияла на работоспособность.
«Во время взлета в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя попал разряд молнии, что было зафиксировано в данных телеметрии, передаваемых с борта ракеты на наземный пункт управления» передаёт «ТАСС»
Инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, поскольку предусмотрена защита от таких явлений».
Запуск был проведен 27 мая в 09:23 по московскому времени с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. Спутник, доставляемый ракетой, был успешно и вовремя выведен на расчетную орбиту.
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