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#домахорошо
В ракету-носитель «Союз» ударила молния
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В ракету-носитель «Союз» ударила молния

Сегодня, 17:17ПроисшествияФото: фотогалерея Олега Коненко / Роскосмос
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