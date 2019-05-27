В ракету-носитель «Союз» ударила молния

Начальник космодрома генерал-майор Николая Нестечук отметил, что вся техника отработала штатно, молния никак не повлияла на работоспособность.

«Во время взлета в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя попал разряд молнии, что было зафиксировано в данных телеметрии, передаваемых с борта ракеты на наземный пункт управления» передаёт «ТАСС»

Инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, поскольку предусмотрена защита от таких явлений».