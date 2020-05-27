Интернет-газета Znak судится с «УВЗ-Медиа Сервис» в Нижнем Тагиле
ООО «Знак», которому принадлежит интернет-газета Znak, подало иск в арбитражный суд Свердловской области к «УВЗ-Медиа Сервис» в Нижнем Тагиле на взыскание порядка двух миллионов рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 30 июня.
В «УВЗ-Медиа Сервис» пояснили, что рассматриваемое дело относится к категории гражданско-правовых споров, но причину иска не назвали.
Обоснованность требований будет устанавливать суд, с учетом норм законодательства РФ, исходя из фактических обстоятельств и имеющихся в деле доказательств,заявили в компании.
Однако шеф-редактор интернет-газеты Znak Дмитрий Колезев рассказал TagilCity.ru, что в феврале–мае 2017 года ООО «Знак» оказывало ООО «УВЗ-Медиа сервис» рекламно-информационные услуги по договору, в последствии по которому возникла задолженность.
У «УВЗ-Медиа сервис» имеется задолженность перед ООО «Знак», на взыскание которой и направлен указанный иск,пояснил Дмитрий Колезев.
Напомним, 18 мая АО НПК «Уралвагонзавод» за 114 миллионов рублей закупило спонсорскую рекламу у единственного поставщика. Согласно документам закупки, по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, лот классифицируется как «деятельность спортивных клубов». Техническое задание имеет 11 пунктов, которые должны выполняться в течении 2020 года.