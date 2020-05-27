Интернет-газета Znak судится с «УВЗ-Медиа Сервис» в Нижнем Тагиле

В «УВЗ-Медиа Сервис» пояснили, что рассматриваемое дело относится к категории гражданско-правовых споров, но причину иска не назвали.

Обоснованность требований будет устанавливать суд, с учетом норм законодательства РФ, исходя из фактических обстоятельств и имеющихся в деле доказательств,заявили в компании.

Однако шеф-редактор интернет-газеты Znak Дмитрий Колезев рассказал TagilCity.ru, что в феврале–мае 2017 года ООО «Знак» оказывало ООО «УВЗ-Медиа сервис» рекламно-информационные услуги по договору, в последствии по которому возникла задолженность.

У «УВЗ-Медиа сервис» имеется задолженность перед ООО «Знак», на взыскание которой и направлен указанный иск,пояснил Дмитрий Колезев.