В Екатеринбурге из-за пожара в академии искусств эвакуировано 23 человека

Возгорание произошло в неэксплуатируемой части здания Екатеринбургской академии современного искусства. Огонь распространился быстро из-за конструктивных особенностей здания. Так, в нем есть пустотные перекрытия и перегородки.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на эксплуатируемые помещения здания и духовный центр, который примыкает к зданию академии. Кроме того, в одной из частей здания на первом этаже находится магазин, из которого было эвакуировано 23 человека. В результате возгорания никто не пострадал.

Сообщение о возгорании поступило в 19.14. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. На месте работали три звена газодымозащитной службы, а также развернут штаб пожаротушения. Для ликвидации пожара спасателями были использованы автолестницы и подъемники.

Открытое горение было ликвидировано примерно через два часа. В тушении пожара было задействовано 78 человек личного состава и 17 единиц пожарной техники.