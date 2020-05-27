В Екатеринбурге в общежитии УрФУ обнаружен труп студентки из Гвинеи
Сегодня, 12:01ПроисшествияФото: Яндекс
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В Екатеринбурге накануне вечером в общежитии УрФУ был обнаружен труп девушки, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Сюжеты: Екатеринбург
Как рассказали изданию в пресс-службе университета — погибшей оказалась студентка из Гвиней. По словам представителей университета, девушка скончалась в результате насильственных действий. На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, а также полицейские.
На данный момент устанавливаются причины кончины студентки. Университет сотрудничает с посольством Гвинейской Республики.
Ранее в общежитии УрФУ был обнаружен труп студента, завернутый в простыню.
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