В Нижнем Тагиле девятилетний ребенок получил сотрясение головного мозга в ДТП
Сегодня, 00:02ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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27 мая на улице Тельмана в Нижнем Тагиле водитель «Хендэ-Акцент» сбил переходившего дорогу ребенка, сообщает Отдел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель ехал по улице Тельмана и возле дома № 42 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок передвигался на самокате.
Он переходил проезжую часть дороги на самокате слева направо по ходу движения автомобиля, рассказали в Отделе пропаганды.
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Ребенок был госпитализирован в ЦГБ № 4 с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и туловища.
Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, водитель оказался трезв. Ранее он один раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, водительский стаж мужчины – четыре года.
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