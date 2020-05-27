В Нижнем Тагиле девятилетний ребенок получил сотрясение головного мозга в ДТП

Водитель ехал по улице Тельмана и возле дома № 42 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Ребенок передвигался на самокате.

Он переходил проезжую часть дороги на самокате слева направо по ходу движения автомобиля, рассказали в Отделе пропаганды.

Ребенок был госпитализирован в ЦГБ № 4 с сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей головы и туловища.