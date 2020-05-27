В Нижнем Тагиле мужчина в желтой толстовке угнал велосипед

Пострадавший рассказал, что оставил средство передвижения на несколько минут, зайдя в магазин. По возвращению молодой человек обнаружил пропажу, о чем незамедлительно сообщил на 02.

В районе совершения преступления сотрудниками полиции на камерах наружного наблюдения был замечен мужчина в желтой толстовке, проезжающий на украденном транспорте. Некоторое время спустя он был замечен, пересекая ту же улицу.

Полицейскими было выдвинуто предположение, о том, что подозреваемый проживает в данном районе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось найти похитителя, которым оказался мужчина 35 лет, не имеющий места работы, ранее не судим. Злоумышленник признал вину. В его квартире сотрудники уголовного розыска нашли ту самую кофту, в которой он совершил проступок. Транспорт был изъят и возвращен законному владельцу.