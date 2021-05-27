26-летний екатеринбуржец заразился коронавирусом и умер спустя две недели

26-летний екатеринбуржец заразился коронавирусом и умер спустя две недели
26-летний екатеринбуржец заразился коронавирусом и умер спустя две недели
Сегодня, 15:00ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
26-летний екатеринбуржец заразился COVID-19 и умер спустя две недели в больнице. Его однокурсникам сказали, что причина смерти — ковидная пневмония.

26-летний студент юридического университета заразился коронавирусом в начале мая, он сильно кашлял, но продолжал посещать занятия на дистанте.

В среду, 12 мая состояние молодого человека резко ухудшилось, а 20 мая скорую помощь к пациенту вызвал врач из КТ-центра, наблюдавший за его состоянием дома.

Екатеринбуржца госпитализировали в стационар в критическом состоянии. В субботу вечером, 22 мая он скончался, сообщает Е1.

Как рассказал изданию врач — анестезиолог-реаниматолог, молодежь нередко попадает в реанимацию после заражения новой коронавирусной инфекцией. Тяжело переносят ковид и 18-летние пациенты, у которых имеется серьезная сопутствующая патология.

Напомним, 10 мая 33-летний бывший защитник ХК «Автомобилист» Владислав Егин скончался в связи с осложнениями, которые были вызваны перенесенным коронавирусом.

Сюжеты:
Екатеринбург
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