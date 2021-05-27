Мошенниками с Avito оказались школьники: двух киберпреступников поймали на Урале

Двух киберпреступников, которые обманывали людей на Avito, поймали сотрудники полиции в Екатеринбурге. Ими оказались подростки 15 и 17 лет.

Несовершеннолетние искали на популярном сервисе свежие объявления от пользователей, у которых мало сделок и опыта работы с платформой, и похищали у них средства с банковских карт. Для задуманного юные киберпреступники отправляли покупателей на сайт, похожий на Avito, где человеку предлагалось ввести все данные своей банковской карты. При наборе данных, школьники видели их в режиме онлайн. А заполучив данные карты приобретали на чужие средства товары в интернет-магазинах. Следователям удалось установить злоумышленников благодаря записям видеокамер с места выдачи товара, сообщает Е1. В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемые выходили в интернет со взломанного соседского Wi-Fi. По словам стражей правопорядка, подростки воспитываются в благополучных семьях и хорошо учатся. Им грозит до шести лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проверяется их причастность к аналогичным преступлениям и разыскиваются другие потерпевшие, прокомментировал изданию глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. Две тысячи долларов отдала блокадница мошенникам за фильтры воды в Екатеринбурге Напомним, 80-летняя ветеран-блокадница из Екатеринбурга отдала две тысячи долларов неизвестным за установку и обслуживание фильтров для воды. Рыночная цена такого фильтра — около 11 тысяч рублей.

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