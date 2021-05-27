Мошенниками с Avito оказались школьники: двух киберпреступников поймали на Урале

Несовершеннолетние искали на популярном сервисе свежие объявления от пользователей, у которых мало сделок и опыта работы с платформой, и похищали у них средства с банковских карт.
Для задуманного юные киберпреступники отправляли покупателей на сайт, похожий на Avito, где человеку предлагалось ввести все данные своей банковской карты.
При наборе данных, школьники видели их в режиме онлайн. А заполучив данные карты приобретали на чужие средства товары в интернет-магазинах.
Следователям удалось установить злоумышленников благодаря записям видеокамер с места выдачи товара, сообщает Е1.
В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемые выходили в интернет со взломанного соседского Wi-Fi.
По словам стражей правопорядка, подростки воспитываются в благополучных семьях и хорошо учатся. Им грозит до шести лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ (мошенничество).
В настоящее время проверяется их причастность к аналогичным преступлениям и разыскиваются другие потерпевшие, прокомментировал изданию глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Напомним, 80-летняя ветеран-блокадница из Екатеринбурга отдала две тысячи долларов неизвестным за установку и обслуживание фильтров для воды. Рыночная цена такого фильтра — около 11 тысяч рублей.