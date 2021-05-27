Мошенниками с Avito оказались школьники: двух киберпреступников поймали на Урале

Мошенниками с Avito оказались школьники: двух киберпреступников поймали на Урале
Мошенниками с Avito оказались школьники: двух киберпреступников поймали на Урале
Сегодня, 16:26ПроисшествияФото: pixabay.com
Двух киберпреступников, которые обманывали людей на Avito, поймали сотрудники полиции в Екатеринбурге. Ими оказались подростки 15 и 17 лет.

Несовершеннолетние искали на популярном сервисе свежие объявления от пользователей, у которых мало сделок и опыта работы с платформой, и похищали у них средства с банковских карт.

Для задуманного юные киберпреступники отправляли покупателей на сайт, похожий на Avito, где человеку предлагалось ввести все данные своей банковской карты.

При наборе данных, школьники видели их в режиме онлайн. А заполучив данные карты приобретали на чужие средства товары в интернет-магазинах.

Следователям удалось установить злоумышленников благодаря записям видеокамер с места выдачи товара, сообщает Е1.

В ходе расследования полицейские установили, что подозреваемые выходили в интернет со взломанного соседского Wi-Fi.

По словам стражей правопорядка, подростки воспитываются в благополучных семьях и хорошо учатся. Им грозит до шести лет лишения свободы по ст. 158 УК РФ (мошенничество).

В настоящее время проверяется их причастность к аналогичным преступлениям и разыскиваются другие потерпевшие, прокомментировал изданию глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, 80-летняя ветеран-блокадница из Екатеринбурга отдала две тысячи долларов неизвестным за установку и обслуживание фильтров для воды. Рыночная цена такого фильтра — около 11 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
детиполициямошенникишкольникиобществоЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы