Мужчина обвинил следователя в наезде в Верхней Пышме

Житель Свердловской области Сергей обвинил следователя в том, что она специально наехала на него на машине из-за того, что уралец отказался без постановления впускать ее для обыска в загородный дом в Верхней Пышме.

По словам мужчины, следователь приехала с оперативниками и заявила, что в доме у женщины, с которой он живет, будет осуществляться обыск. Тогда свердловчанин попросил показать постановление, сообщает Е1. Она отказалась, занервничала, психанула, прыгнула в свой Geely MK и специально наехала на меня задним бампером, удар пришелся по ногам,подчеркнул Сергей. Он отметил, что сотрудники ГИБДД приехали после того, как мужчина позвонил по номеру 112. Когда экипаж увидел, что идет обыск, он не стал фиксировать нарушение. Тогда мужчина прошел освидетельствование, в результате медики вызвали сотрудников полиции. Был составлен протокол. По словам главы пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции действовали в рамках правового поля. Он отметил, что машина не коснулась свердловчанина. Расследование уголовного дела, в котором фигурирует гражданская спутница жизни скандалиста, продолжается своим чередом,подчеркнул Валерий Горелых. Напомним, в конце апреля стало известно, что в отношении контрактника, который служит в одной из частей Екатеринбурга, военные следователи возбудили уголовное дело. Жена обвинила бывшего мужа в истязании, побоях и угрозе убийством. Она сказала, что мужчина пытался сбить ее на автомобиле. Пытался сбить на автомобиле: в Екатеринбурге жена обвинила бывшего мужа в избиениях

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter