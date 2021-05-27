После ЧП с мусоровозом в Краснотурьинске организована проверка

В компании «Рифей» продолжается служебная проверка. По предварительным данным, водитель мусоровоза грубо нарушил правила работы со специализированным автомобилем. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. В адрес подрядчика, осуществляющего транспортировку ТКО, подготовлено требование о проведении дополнительных инструктажей по технике работы со спецтранспортом, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания «РИФЕЙ».