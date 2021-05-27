После ЧП с мусоровозом в Краснотурьинске организована проверка

После ЧП с мусоровозом в Краснотурьинске организована проверка
После ЧП с мусоровозом в Краснотурьинске организована проверка
Сегодня, 19:44ПроисшествияФото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
После того, как мусоровоз снес часть газопровода в Краснотурьинске, оставив жителей без газа, компания «Рифей» организовала служебную проверку. Причиненный ущерб возместит компания-транспортировщик.

Мусоровоз зацепил пролегающую над дорогой газовую трубу низкого давления на улице Трактористов в Краснтурьинске во вторник, 25 мая.

В результате происшествия без газа остались 14 частных жилых домов, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Газоснабжение во всех жилых домах было полностью восстановлено на следующий день после ДТП — 26 мая.

В компании «Рифей» продолжается служебная проверка. По предварительным данным, водитель мусоровоза грубо нарушил правила работы со специализированным автомобилем. По итогам проверки будут приняты соответствующие меры. В адрес подрядчика, осуществляющего транспортировку ТКО, подготовлено требование о проведении дополнительных инструктажей по технике работы со спецтранспортом, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ООО «Компания «РИФЕЙ».

Ущерб газовщикам в полном объеме возместит компания-транспортировщик.

Напомним, 26 мая самосвал уронил столб на крышу жилого дома в Свердловской области. Водитель грузовика съехал с дороги и врезался в столб линии электропередач в Ревде. Как пояснил прибывшим на место происшествия сотрудникам ГИБДД водитель грузовика, он заплутал в частном секторе из-за навигатора.

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