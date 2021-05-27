Пожар уничтожил гостевой дом на базе отдыха РЖД под Таватуем

Пожар уничтожил гостевой дом на базе отдыха РЖД под Таватуем
Пожар уничтожил гостевой дом на базе отдыха РЖД под Таватуем
Сегодня, 11:20ПроисшествияФото: ОНД и ПР Невьянского ГО
После пожара, уничтожившего гостевой дом, базу отдыха РЖД под Таватуем проверит прокуратура на соблюдение законодательства о пожарной безопасности.

Пожар, развернувшийся на площади 250 квадратных метров на базе отдыха «Таватуй», которая принадлежит ОАО «РЖД», произошел вечером 26 мая.

На место происшествия выезжали 5 единиц техники и 13 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате возгорания сгорели кровля и мансарда, оказались повреждены чердачное перекрытие и стены гостевого дома.

Инцидент стал поводом для проверки со стороны транспортной прокуратуры.

Нижнетагильским транспортным прокурором будет дана правовая оценка соблюдению законодательства о пожарной безопасности.

В апреле 2021 года транспортной прокуратурой в отношении данного объекта проводилась проверка, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Тогда юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В отделе надзорной деятельности и пропаганды Невьянского городского округа сообщили, что в результате пожара никто не пострадал. Все обстоятельства и причины возгорания устанавливают специалисты.

Напомним, по факту пожара в многоквартирном доме 30-х годов в Екатеринбурге, произошедшем 14 мая, организована прокурорская проверка. Борьбу с огнем вели 5 специальных автомобилей и 42 сотрудника МЧС.

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