Пожар уничтожил гостевой дом на базе отдыха РЖД под Таватуем

В апреле 2021 года транспортной прокуратурой в отношении данного объекта проводилась проверка, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Тогда юридическое лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.