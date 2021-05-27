Уральскому пенсионеру грозит срок за избиение топором похитителя велосипеда

64-летний пенсионер из Екатеринбурга подозревается в том, что топором сломал ребра похитителю своего велосипеда. Теперь в отношении него заведено уголовное дело по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Инцидент случился 25 мая во дворе частного дома на улице Павловской, сообщает «МК-Урал». Услышав посторонние звуки, пенсионер вышел во двор и увидел, как неизвестный хочет похитить его велосипед. Защищая имущество, мужчина взял топор и нагнал злоумышленника. В результате он несколько раз ударил мужчину тупой частью топора. После пенсионер вызвал скорую медицинскую помощь и написал заявление в полицию. Задержанным оказался 29-летний мужчина, ранее имеющий судимость за кражу и ложное сообщение об акте терроризма. Врачи диагностировали у него переломы ребер с двух сторон, открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом свода и основания черепа. Напомним, 60-летний житель Екатеринбурга подозревается в том, что во время распития алкогольных напитков убил своего товарища, избив его. Избил и лег спать: 60-летний екатеринбуржец подозревается в убийстве товарища

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