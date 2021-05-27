За кражу смартфона у подростков уральцу грозит до четырех лет тюрьмы

Напомним, 24 апреля ранее судимый мужчина ограбил салон сотовой связи. Он разбил молотком витрину и забрал сотовый телефон, а через три дня этот же мужчина ограбил прохожую в Екатеринбурге. Злоумышленник сделал вид, что зашел в магазин, но затем внезапно выбежал из него и схватил сумку женщины, поставленную на бетонный блок.