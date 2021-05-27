За кражу смартфона у подростков уральцу грозит до четырех лет тюрьмы

Инцидент случился 16 апреля. В тот день двое 13-летних школьников возвращались со школы, когда к ним подошел молодой человек и попросил одолжить телефон, чтобы позвонить. Получив гаджет, злоумышленник попытался скрыться, не реагируя на крики подростков.
Пытаясь вернуть телефон, дети привлекли к себе внимание других граждан, которые помогли задержать грабителя. Подозреваемым стал 28-летний житель Верхнего Тагила, ранее судимый за кражи и угоны. Во время досмотра похищенный телефон нашли в его кармане, теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, 24 апреля ранее судимый мужчина ограбил салон сотовой связи. Он разбил молотком витрину и забрал сотовый телефон, а через три дня этот же мужчина ограбил прохожую в Екатеринбурге. Злоумышленник сделал вид, что зашел в магазин, но затем внезапно выбежал из него и схватил сумку женщины, поставленную на бетонный блок.