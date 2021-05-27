Задержанный дернул руль в машине ППС и устроил ДТП в Верхней Пышме

Задержанный дернул руль в машине ППС и устроил ДТП в Верхней Пышме
Задержанный дернул руль в машине ППС и устроил ДТП в Верхней Пышме
Вчера, 23:02ПроисшествияФото: E1.RU
В служебном автомобиле ППС задержанный напал на водителя, дернул руль и устроил аварию в Верхней Пышме. Lada-2114 врезалась в дерево.

По словам очевидцев, задержанный сидел на заднем сидении и его, предположительно, перевозили без наручников. Вдруг мужчина набросился на водителя, началась борьба, во время которой автомобиль врезался в дерево. Водитель разбил нос, а задержанный улетел вперед и потерял сознание, сообщает Е1.

По словам главы пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, в инциденте обошлось без пострадавших.

По факту произошедшего территориальным ОВД будет проведена соответствующая проверка,подчеркнул полковник Горелых.

Фото:E1.RU

Напомним, 27 мая мужчина в Верхней Пышме обвинил следователя в том, что она специально наехала на него на машине из-за того, что уралец отказался без постановления впускать ее для обыска в загородный дом.

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