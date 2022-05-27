Девять детей из детского сада Перми госпитализированы с отравлением

Девять детей из детского сада Перми госпитализированы с отравлением
Девять детей из детского сада Перми госпитализированы с отравлением
Сегодня, 17:29ПроисшествияФото: 1MI
Отравлением пермских воспитанников в детском саду заинтересовались следователи.

Краевой следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массового отравления детей в детском саду №407, сообщается на сайте СК по Пермскому краю.

В результате инцидента девятерым воспитанникам потребовалась госпитализация. Региональный Роспотребнадзор уже оштрафовал подрядчика, с которым сотрудничает дошкольное учреждение.

В дальнейшем ему грозит уголовная ответственность. Дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Свидетели случившегося допрошены. Проводится экспертиза.

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