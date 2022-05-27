Екатеринбургских полицейских обвиняют во взятках и изнасиловании

Пятеро подозреваемых во взяточничестве полицейских задержаны в Екатеринбурге. Один из них еще и, как считает следствие, совершил изнасилование.

Все обвиняемые помещены под стражу. Троих из них уже уволили из органов, двое пока что числятся действующими сотрудниками, в отношении которых ведется служебное расследование. Задержанные работали в отделе по контролю за оборотом наркотиков. Как показало расследование, полтора года назад они получили взятку в размере 1,3 миллиона рублей от наркодилера, стремившегося уйти от ответственности за свои деяния. А один из обвиняемых еще и причастен к изнасилованию женщины из Верх-Исетского района, которой он угрожал расправой, полагают следователи. Вычислить «оборотней в погонах» смогли сотрудники главных управлений МВД и ФСБ по Свердловской области. Если информация о преступлениях полицейских получит подтверждение, будут наказаны и их непосредственные руководители за упущения в профилактической и воспитательной работе, сказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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