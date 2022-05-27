Экс-полицейского из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании

Экс-полицейского из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании
Экс-полицейского из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании
Сегодня, 18:16ПроисшествияФото: 1MI
Бывшего екатеринбургского полицейского СК обвиняет в изнасиловании женщины.

В деле о получении взятки бывшими сотрудниками полиции появились новые детали, сообщает СК Екатеринбурга. Один из фигурантов может быть причастен к изнасилованию женщины – уверены следователи.

Потерпевшая в деле – жительница Верх-Исетского района.

По факту случившегося возбуждено ещё одно головное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

В начале прошлого года теперь уже бывшие наркополицейские были задержаны за взятку почти в 1,5 миллиона рублей. Эту сумму наркокурьер заплатил стражам порядка, чтобы избежать уголовной ответственности.

Сюжеты:
Новости УрФО
происшествиеследственный комитеткриминализнасилование#2
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