Как тагильский спецназовец прошел две Чечни, побывал в плену и погиб 9 мая на Украине

Всю свою жизнь Анатолий Мягков или, как его называют сослуживцы и бойцы, Медведь (позывной) стремился к военной службе. И, казалось бы, у него все получилось: он был командиром разведгруппы, прошел плен и два вооруженных конфликта в Чечне, служил в спецназе, ОМОНе и МВД. Однако после выхода на пенсию Медведь не мог сидеть дома и при первой же возможности рвался на передовую. Жена смогла отговорить от Сирии, а от Украины — нет.
Первый раз Анатолий уехал в конце января этого года, вернулся в отпуск и уже через несколько дней снова собрал сумку, ожидающе смотря на телефон. «Должны были позвонить», — говорит его жена. И позвонили через 6 дней.
Позывной Медведь
— 27 лет он отдал государству, — начала рассказ Елена Мягкова, листая фотоальбом, мелькающий камуфляжем, погонами и лицами военных под жгучим солнцем.
Анатолий Мягков родился в Казахстане и с детства мечтал повторить профессиональную карьеру отца — отставного военного. Поэтому с ранних лет активно занимался спортом и придерживался здорового образа жизни. Окончив Новосибирское училище в 1993 году, мужчина начал свой путь в воинской части 57/34 в Перми, где прослужил семь лет. За это время он участвовал в боях в Грозном и Гудермесе и, как вспоминают его сослуживцы, всегда пытался сохранить жизнь своим бойцам.
В 1995 году его группа попала в осаду: на мосту боевики окружили бронетранспортеры и взяли в плен взвод Анатолия Мягкова. Тогда спецслужбам удалось договориться об освобождении, и военнослужащие вернулись живыми.
— Ничего практически не рассказывал, — отвечает на мой вопрос о Чечне Елена.
В отряд спецназа Анатолий вступил в нулевых, когда приехал в Нижний Тагил, а через восемь лет ушел на пенсию, но, как говорит его жена, не смог сидеть дома и поступил в МВД, чтобы перейти в ОМОН. В должности участкового 16-го отдела полиции он проработал восемь месяцев и опять-таки осуществил свою мечту, прослужив в подразделении Росгвардии четыре года.
Он был легендой Тагила, понимаете? Все его здесь в Тагиле знают, в основном по спецназу, по Чечне. Позывной Медведь — кому не скажешь — это Медведь, говорит Елена.
С 2012 по 2017 годы тагильчанин служил оперуполномоченным отдела полиции № 21, после чего ушел в отставку и занимался патриотическим воспитанием детей, делится его жена, разворачивая газету с заголовком «Мастер-класс героя и чемпиона».
— Это был 2003 год, — вспоминает майор запаса спецподразделения ОМОН Анатолий Мягков. — В одном из населенных пунктов нам был дан приказ обезвредить полевого командира, который скрывался в доме. В составе штурмовой группы я первым вошел в здание. Брошенная боевиком граната упала у моих ног, но, к счастью, не взорвалась. Отстреляв по предполагаемой цели, я поменялся местами с напарником. Он вышел вперед, и тут нам навстречу летит вторая граната, и раздается взрыв. Отстреливаясь от боевиков и прикрывая раненного товарища, я вытащил его из дома. Так получилось, что я спас ему жизнь. Боевика, конечно, обезвредили, а за спасение бойца на поле боя меня наградили этой медалью, — цитирует слова Анатолия Мягкова корреспондент газеты.
За годы службы в милицейском батальоне воинской части и в спецназе у Анатолия Мягкова было 13 командировок в Чечню, по результатам которых его приставили к трем госнаградам. На форме Медведя, среди других орденов, блестели «Медаль за отвагу», медаль Суворова и медаль «За отличие в охране общественного порядка».
Ты уже отвоевался, сиди дома
На Украину 49-летний Анатолий Мягков отправился 28 января этого года, тогда жена постаралась его отговорить, но было, с ее слов, бесполезно.
Он поехал туда исполнять свой долг: не мог смотреть, как там все происходит. Рвался туда, не хотел дома сидеть. Просто мозг мне дома выносил: «Я поеду, я поеду, я поеду, я поеду». Я говорю: ты уже отвоевался, сиди дома. «Нет, я поеду», вспоминает Елена Мягкова.
На связь за два с половиной месяца командировки муж практически не выходил, поделилась женщина, а в первый день спецоперации, 24 февраля, она сама отправила ему сообщение «Ты жив?».
Вернулся тагильчанин 14 апреля, но через 10 дней снова уехал. Каких-либо предчувствий, со слов собеседницы, не было, более того, за день до командировки Анатолий увез ее с сыном в больницу в Екатеринбург. Дети и жена особо не прощались, так как не ожидали самого трагичного исхода.
Ничего не чувствовала, единственное, что я его уговаривала не ехать больше туда, говорит женщина.
Как сообщили Елене, 9 мая 2022 года Анатолий Мягков выводил группу мирных жителей по гумкоридору, но попал под обстрел ВСУ. Собеседница настаивает, что указанная ранее дата гибели, 10 мая, ошибочна, как и сведения о том, что тело не могли забрать несколько дней.
— Видите, — показывает женщина на фото, — он везде улыбается, он был настолько жизнерадостный, он так любил жизнь. Он был деликатный, тактичный и очень воспитанный. Он был настоящий, никогда не врал, ничего не скрывал, всегда говорил правду — сам от этого и страдал.
В настоящий момент дата похорон неизвестна, так как семья ждет судмедэкспертизу и доставку груза 200 в Нижний Тагил. Покоиться Анатолий Мягков будет на кладбище Рогожино рядом с погибшим на Украине бойцом 12-го отряда спецназа «Урал» Владимиром Голубцовым.
Сослуживцы и бывшие бойцы Анатолия Мягкова оставляют сотни комментариев, вспоминая «Медведя и командира» как доброго и отзывчивого человека.
Легенда спецназа! Мой командир на срочке (прим. — срочная служба в армии). Жаль, очень жаль, что таких больше не делают. Спасибо, Медведь, за школу жизни, она многих спасла! Его стремление быть всегда впереди всех было для нас примером. Вечная память, Анатолий Михайлович. Быть воином — жить вечно…пишут экс-бойцы Анатолия Мягкова под постом о его гибели в соцсетях.
Младший сын мечтает стать военным
Сообщать о трагедии Елене пришлось не только друзьям и детям, но и 69-летней матери Анатолия, которая «держится как может», поделилась собеседница. В браке со своей женой тагильчанин воспитывал троих детей: сыновей 7 и 16 лет и 12-летнюю дочь. Еще один 17-летний сын проживает вместе с бывшей супругой Анатолия в Нижнем Тагиле. Также двое взрослых сыновей остались в Перми.
Детей он очень любит, вообще. Это самые счастливые дети, которые с таким отцом. Везде таскался с детьми, вообще везде. Я сама сотрудник, по ночам с работы приходила. Он везде с ними: на тренировки, на прогулки, погулять, по магазинам. Везде с ними, закрывая фотоальбом, говорит Елена.
Она поделилась, что семилетний мальчик мечтает пойти по стопам отца и посвятить свою жизнь служению в Вооруженных силах Российской Федерации.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации России на Украине. Целью военных действий является демилитаризация и денацификация соседней страны.