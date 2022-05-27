Многодетная мама обвиняет бывшего мужа из Екатеринбурга в домогательствах к дочке

Многодетная мама обвиняет бывшего мужа из Екатеринбурга в домогательствах к дочке
Многодетная мама обвиняет бывшего мужа из Екатеринбурга в домогательствах к дочке
Сегодня, 09:31ПроисшествияФото: 1MI
Жительница Алтая требует возбуждения уголовного дела за домогательства к дочери в отношении бывшего супруга, проживающего в Екатеринбурге.

Родившая пятерых детей жительница Алтая, ранее жившая в Екатеринбурге, предъявляет бывшему мужу, крупному бизнесмену, обвинения в харассменте в отношении своей малолетней дочери от первого замужества.

Мать рассказала, что дочь дала ей знать о противоправных эпизодах спустя некоторое время после расторжения матерью брака и разъезда с мужчиной. В пору, когда женщина женилась, ребенку было 9 лет.

В связи с жалобами дочери женщина обратилась в СК Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Там не приняли ее заявление о начале уголовного судопроизводства.

Районная прокуратура опротестовала решение СК. Тем не менее, проверка, по словам женщины, по-прежнему не ведется. Из-за этого она онлайн обратилась к руководителю СК РФ, чтобы он напрямую повлиял на ситуацию.

В свою очередь, обвиняемый бизнесмен обосновывает действия женщины исключительно желанием расквитаться за то, что он в судебном порядке забрал к себе двух общих сыновей от их брака, сообщает «КП-Екатеринбург».

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