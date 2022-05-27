Мужчина и ребенок украли самокат и кольца из магазина в Нижнем Тагиле

Мужчина и ребенок украли самокат и кольца из магазина в Нижнем Тагиле
Мужчина и ребенок украли самокат и кольца из магазина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:38ПроисшествияФото: Группа «Мир удивительных товаров»
Кража самоката и бижутерии произошла в магазине «Мир удивительных товаров» на улице Зари в Нижнем Тагиле 18 мая.

Администрация магазина подарков для детей и взрослых, расположенного на первом этаже торгового центра «Заря» в группе ВКонтакте рассказала о краже, произошедшей еще 18 мая и попавшей на запись камеры видеонаблюдения.

Видео:Группа «Мир удивительных товаров»

Был «вывезен» подростковый самокат и большая подложка с детскими колечками, рассказали в администрации магазина.

Похитил вещи мужчина, находившийся с ребенком. В тот день дежурил всего один продавец. На момент кражи он занимался уборкой в другом конце помещения, так что не смог вовремя заметить и предотвратить помещение.

Администрация магазина просит располагающих информацией о воре сообщать ее администратору. За ценные сведения гарантировано вознаграждение.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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