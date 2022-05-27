Перед смертью сотрудница полиции сообщила о нанесении ей побоев мужем

Адвокат юноши настаивает, что полицейские оказывали давление на Анатолия. А потом его арестовали на два месяца. По словам адвоката парня, Эльвира для него очень много значила и была как мама. Тем временем у женщины были серьезные ссоры с мужем и ей поступали угрозы.