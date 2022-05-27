Перед смертью сотрудница полиции сообщила о нанесении ей побоев мужем

В Свердловской области продолжается следствие по делу об убийстве 31-летней сотрудницы правоохранительных органов Эльвиры Муфазаловой. В ночь на 30 апреля тело женщины нашли в реке Бисерть, где она рыбачила в 21-летним Анатолием Хлызовым, опекуном которого являлась до его 18-летия, ранее сообщалось в «КП-Екатеринбург».
Ранее сообщалось, что юноша - инвалид II группы. Он выдвинул странную версию следствию, якобы, когда они рыбачили, к женщине подошел мужчина в черном и избил ее. Следствие посчитало, что именно Анатолий может быть причастен к смерти Эльвиры.
Адвокат юноши настаивает, что полицейские оказывали давление на Анатолия. А потом его арестовали на два месяца. По словам адвоката парня, Эльвира для него очень много значила и была как мама. Тем временем у женщины были серьезные ссоры с мужем и ей поступали угрозы.
Выяснилось, что близкие знали об их частых ссорах. Женщина даже жаловалась на побои, нанесенные ей мужем. Также родственники погибшей сообщают, что мужчина не явился на похороны супруги. А за ее смерть ему выплатят 4 миллиона рублей.