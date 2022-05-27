Приезжие аферисты арестованы в Екатеринбурге

Жители Кирова разъезжали по городам России, включая Екатеринбург, и занимались обманом пожилых граждан. Мошенники заявляли им о том, что их родные стали виновниками аварии. Представляясь помощниками следователя, они просили деньги за урегулирование ситуации.
При этом кировчане, два брата и их друг, не являлись организаторами преступной схемы. Они работали на заказчика, предоставлявшего им адреса пенсионеров и оставлявшего 10 % от незаконно полученных средств. О возможности легкой наживы ребята узнали через интернет.
В Екатеринбурге молодые люди обманули нескольких пенсионеров на сотни тысяч рублей. Но, в итоге, полицейским удалось задержать преступников, несмотря на их меры конспирации.
На допросе мошенники не скрывали, что были в курсе того, что идут на преступление. Один из преступников раскаялся и попросил прощения у потерпевших, рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.